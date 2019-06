© foto di Federico Gaetano

Lunedì è fissata la deadline per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Una data che il Chievo sta attendendo con trepidazioni perché prima dovrà trovare i soldi necessari per completare tutto l'iter. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal, al club clivense occorre reperire dal mercato almeno sei milioni per avere a disposizione la liquidità richiesa dalla Lega di Serie B. Tale cifra potrebbe arrivare dalle cessioni di Vignati, Stepinski e Depaoli.