Chievo, si va verso l'esonero di Marcolini. Aglietti primo nome sul taccuino

Momento delicato in casa Chievo. In seguito al ko subito oggi contro il Livorno, infatti, potrebbe essersi conclusa l’avventura di Michele Marcolini sulla panchina del club clivense. Come riportato da Sky Sport, il club si sta avviando sempre più verso la decisione dell’esonero e sta anche già valutando i nomi dei possibili sostituti. Una decisione da prendere in tempi brevi, visto che il Chievo giocherà mercoledì sul campo dell’Ascoli nel turno infrasettimanale. Il primo nome sul taccuino è quello di Alfredo Aglietti.