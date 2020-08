Chievo, soddisfazione Aglietti: "Potevamo fare anche il terzo gol"

Soddisfatto il tecnico Alfredo Aglietti al termine della partita vinta 2-0 dal Chievo contro lo Spezia: "Le gare di campionato sono state da insegnamento, abbiamo corretto alcuni errori e provato movimenti nuovi che saranno utili anche nella sfida di ritorno. Non ne parlo in conferenza stampa perchè non voglio dare vantaggi all'avversario. Gli episodi, per fortuna, anche stasera sono stati favorevoli: hanno preso la traversa e sbagliato un rigore, ma ci può stare un pizzico di sofferenza contro una squadra che ha chiuso il campionato al terzo posto. Volevamo partire forte, dare un'impronta ben precisa alla partita e i due gol in avvio sono stati il giusto riconoscimento al grande lavoro fatto in questi giorni. Anzi, negli ultimi minuti potevamo addirittura segnare il terzo gol e abbiamo colpito un legno clamoroso. Sono felice per l'approccio che hanno avuto i giovani: la loro crescita passa anche dalla presenza in gare così delicate e con una posta in palio altissima".