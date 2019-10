Michele Marcolini

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Al solito sportivo ed obiettivo nelle sue analisi post partita, il tecnico del Chievoverona Michele Marcolini ha analizzato in conferenza stampa la partita giocata oggi pomeriggio contro l'Ascoli. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni riportate dai colleghi di TuttoAscoliCalcio.com: "Bisogna dare i giusti meriti all'avversario: oggi ci siamo espressi bene, abbiamo creato molte occasioni, ma l'Ascoli è una squadra forte che potrà esprimere un calcio di un certo livello. Ci sono tutte le componenti affinché i marchigiani siano protagonisti, contro questi avversari rischi sempre la beffa se non la chiudi prima. Passare subito in vantaggio ci ha sbloccato sotto tanti punti di vista, da mesi non vincevamo in casa e c'era questa necessità. Sono felice per Vignato, ma tutta la rosa si sta esprimendo bene. Il 2-0 ha definitivamente chiuso i giochi e ci ha permesso di vivere un finale di match più sereno".