© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ChievoVerona appare ancora un cantiere aperto a pochi giorni dall’inizio del campionato e con tanti giocatori in uscita che però non è facile piazzare. Fra questi c’è il centravanti Mariusz Stepinski che piace sempre alla SPAL da cui potrebbero arrivare in cambio un attaccante fra Gabriele Moncini, messosi in luce con il Cittadella, e l’ex Alberto Paloschi oltre al difensore centrale Sauli Vaisanen. Lo riporta il Corriere di Verona.