Chievo, su Illanes non c’è solo l’Avellino. Ascoli e altri quattro club di C sul difensore

Non c’è solo l’Avellino, che vorrebbe riportarlo in Irpinia dopo sei mesi, sul difensore Julian Illanes del ChievoVerona, ma di proprietà della Fiorentina. Sull'argentino infatti si stanno muovendo anche Teramo, Catania, Catanzaro e Viterbese che hanno già chiesto informazioni all’entourage. In Serie C però la priorità andrebbe al club biancoverde dove il giocatore si è trovato bene e tornerebbe volentieri, ma poi bisognerà entrare nei dettagli legati all’ingaggio. Lo rivela Tuttoavellino.it spiegando che gli agenti di Illanese avrebbero allacciato dei contatti anche con l’Ascoli per far continuare al proprio assistito l’avventura in Serie B.