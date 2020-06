Chievo, tegola Vaisanen. Il finlandese out un mese per una frattura al piede

Tegola per il Chievo Verona in vista della ripresa del campionato di Serie B. Come riporta L’Arena Sauli Vaisanenv sarà indisponibile per circa un mese a causa di una frattura da stress al quinto metatarsi del piede destro.