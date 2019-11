© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sauli Vaisanen, difensore del Chievo che ha sbloccato il posticipo vinto per 2-1 dai veneti sulla Virtus Entella, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida: "E' stata una partita importantissima, questi tre punti sono molto preziosi. Abbiamo avuto qualche difficoltà in avvio, poi sul 2-0 ci siamo espressi con maggiore facilità: dobbiamo andare avanti partita per partita, poi a fine stagione vedremo se saremo in grado di salire o meno in Serie A. Primo gol in Italia e qualificazione agli Europei 2020 con la maglia della Finlandia: settimana bellissima per me".