Chievo, Vaisanen: "State in casa. Bastano 15 metri di corridoio per fare movimento"

"È la scelta che mi aspettavo, credo sia giusta. Ora conta la salute e il virus possiamo provare a controllarlo se restiamo a casa". E' questo il primo commento che Sauli Vaisanen rilascia al Corriere di Verona circa lo slittamento al 2021 di Euro 2020. Nonostante per la sua Finlandia fosse la prima volta alla fase finale di un grande torneo.

Il centrale del Chievo Verona spiega poi la visione che si è avuta dell'Italia a inizio emergenza: "All’estero, dall’inizio dell’emergenza, l’Italia è stata vista immediatamente come il primo Paese “da” e “verso” cui chiudere i voli. Ma i miei sanno che sono in casa e che sto bene. Mia moglie è rientrata in Finlandia due mesi fa. Due o tre volte l’anno va a trovare la famiglia. Iniziata l’emergenza in Italia era ancora da loro e abbiamo deciso che era meglio non rischiare. E alle persone chiedono di rispettare la distanza di sicurezza, c’è già chi non sta lavorando. L’esempio dell’Italia dimostra che se non cerchi di diminuire i contagi le cose si fanno più difficili".

E per chi vuole tenersi in forma: "Bastano 15 metri di corridoio per fare movimento e il salotto perla ginnastica. Il nostro preparatore atletico ci ha dato esercizi individuali. Senza palla, ovviamente".