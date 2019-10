Chievo Verona, accordo col comune per l'affitto del "Bentegodi"

© foto di Alberto Forestieri

Come riporta rainews.it, il Chievo Verona ha raggiunto un accordo con il comune per lo stadio "Bentegodi". Il debito per il mancato affitto dell'impianto sportivo ammonta ormai a 5 milioni di euro, ma l'amministrazione comunale ha proposto un piano di rientro, con il club che ha concordato la rateizzazione.