Chievo Verona-Empoli, il finale: primo rigore col VAR. Ma è 0-0, si va ai supplementari

Si è alzato il sipario sui playoff di Serie B, che vede quest'oggi in campo il primo quarto di finale, quello tra Chievo Verona ed Empoli (in palio la semifinale contro lo Spezia).

Dopo un primo tempo emozionante e ad alti ritmi, nella ripresa c'è un episodio spartiacque. Al 53' il Chievo protesta per un fallo di mano in area da parte di Ricci, ma dopo un primo momento di prosecuzione del gioco, il direttore di gara, Ghersini di Genova, ferma il gioco e consulta il VAR: è assegnato il rigore ai clivensi, il primo in B mediante l'uso della tecnologia, ma dagli undici metri Brignoli neutralizza il tiro di Djordjevic. All'87', poi, rigore per l'Empoli, a seguito di un fallo di Zuelli, che atterra in area Mancuso: clamoroso, però, anche Ciciretti sbaglia il penalty, e la gara termina così 0-0.

Si va ai supplementari.

Di seguito il calendario completo dei playoff:

ORA IN CAMPO (parziale)

Chievo Verona-Empoli 0-0 [Semifinale: Spezia]

MERCOLEDI' 5 AGOSTO

Cittadella-Frosinone [Semifinale: Pordenone]