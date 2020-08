Chievo Verona-Empoli, le formazioni ufficiali: tra i toscani l'atteso La Mantia dal 1'

In campo alle ore 21:00, Chievo Verona ed Empoli, che si affronteranno in questa gara secca valida per il quarto di finale playoff, antipasto della semifinale che opporrà la vincente allo Spezia.

Conferma il 4-3-3 mister Marino, che varia quel poco necessario rispetto alla gara di Livorno: in difesa, dove torna titolare Fiamozzi, spazio a Nikolaou, che vince il ballottaggio con Sierralta, mentre in avanti è La Mantia ad avere la meglio su Mancuso; a centrocampo nuova fiducia al talentuoso Ricci, con Henderson e Bandinelli ai lati. Varia invece mister Aglietti, che propone Esposito a centrocampo e un pacchetto avanzato con Garritano, Vignato e Djordjevic: la sensazione è che si vada per il 4-3-1-2, con Garritano sulla trequarti, niente esclude che il trio possa formare un vero e proprio tridente.

Le formazioni ufficiali:

Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Esposito; Garritano; Vignato, Djordjevic.

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Antonelli; Henderson, Ricci, Bandinelli; Ciciretti, La Mantia, Bajrami.