© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una prima assoluta quella che si giocherà stasera al "Bentegodi" e che sarà la gara conclusiva della 13^ giornata del campionato di Serie B: alle 21:00 si affronteranno i padroni di casa del Chievo Verona e l'Entella, in una sfida che non si era mai vista nei campionati italiani.

L'unico precedente risalire alla Tim Cup della stagione 2016-2017: era il 13 agosto 2016 e, in quel confronto del terzo turno, i clivensi si imposero per 3-0 grazie alle reti di Meggiorini, Castro e Pellissier, al tempo attaccante gialloblù oggi responsabile dell'area tecnica.