© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Chievo Verona Michele Marcolini ha presentato la sfida contro il Benevento ai microfoni di Rai Sport: “Dobbiamo dimostrare tanto, di fronte avremo una squadra che sta dominando il campionato. Hanno subito solo otto gol e quattro di questi in un’unica partita, sono un rullo compressore. Potremo giocarcela con le nostre armi, ci proveremo. E’ importante il recupero di Djordjevic, speriamo che ci dia una grande mano. E’ un campionato molto interessante, è un piacere per chi lo segue perché c’è grande equilibrio: speriamo di romperlo in positivo per noi. Partite come questa non sono difficili da preparare, proveremo a sfruttare gli spazi che ci lasceranno”.