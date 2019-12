Chievo Verona, Marcolini: "Meritavamo il pari, presi due gol evitabili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' amareggiato Michele Marcolini, tecnico del Chievo Verona, che ha commentato così la sconfitta interna per 2-1 contro il Benevento: "Avremmo meritato il pareggio, non ho mai visto soffrire il Benevento tanto come oggi. Eppure loro stanno avendo una continuità di risultati impressionante, stanno dimostrando di non avere rivali. Purtroppo non siamo riusciti a gestire il vantaggio, poi abbiamo preso due gol evitabili: nel finale siamo stati sfortunati, ora dobbiamo solo pensare al Pescara. Guardo al futuro con ottimismo, sono convinto che riusciremo a fare i punti che ci permetteranno di tornare nelle zone della classifica cui aspiriamo. Giaccherini? E' rientrato bene, ma è normale che non abbiamo ancora i 90 minuti nelle gambe".