L'allenatore del Chievo Michele Marcolini è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per analizzare il successo ottenuto contro il Perugia: "Primo tempo equilibrato, anche se siamo stati un po' fallosi e questo non ci ha permesso di essere pericolosi. Nella ripresa siamo partiti male, loro ci hanno messo un in difficoltà per un quarto d'ora. Semper ci ha dato una mano, da lì la squadra ha reagito bene. Abbiamo meritato la vittoria anche per via dell'atteggiamento. Oggi ho fatto giocare insieme i più esperti, all'interno di una gara ci sono anche agli avversari. Il Perugia è una squadra fastidiosa che ha gamba soprattutto sulle corsie esterne. In questa B tutti soffrono":