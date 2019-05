© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si terrà oggi l'incontro decisivo per la panchina del Chievo Verona. Stando a quanto riportato da TrivenetoGol in queste ore Luca Campedelli, patron dei clivensi, si vedrà con Domenico Di Carlo per mettere un punto alla loro avventura. Probabile il divorzio fra le parti, con Paolo Zanetti, Michele Marcolini, Vincenzo Italiano e la new entry Mauro Zironelli.