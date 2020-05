Chievo Verona, per la difesa piace Cassandro del Bologna: oggi è in prestito al Novara

Sirene dalla Serie B per Tommaso Cassandro, difensore classe 2000 di proprietà del Bologna che nella stagione in corso sta militando in Serie C a Novara. Secondo quanto riportato da MondoPrimavera il giovane prodotto del settore giovanile felsineo sarebbe finito nelle mire del Chievo Verona.