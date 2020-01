© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Colpo in difesa per il Chievo, e per di più in ottica dell'undici titolare. Come riferisce il Corriere di Verona, il club clivense avrebbe infatti chiuso per Francesco Renzetti, terzino sinistro ora alla Cremonese, ma in scadenza a giugno con i grigiorossi: per l'esperto calciatore, contratto fino a giugno.