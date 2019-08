Chievo Verona, rialzarsi dopo la retrocessione. La rosa urge rinforzi

© foto di Matteo Bursi

Sembra ormai lontana, e forse lo è, la stagione 2007-2008, quella che vide il Chievo Verona promosso in Serie A. Lunga militanza del club guidato da patron Campedelli, poi a maggio scorso il negativo epilogo, la retrocessione in Serie B: con tutto da rifare. Ma in casa veneta ci si è rimboccati le maniche, con tante svolte a partire dalla panchina, affidata al grande ex Michele Marcolini. Uomo mercato, la bandiera Sergio Pellissier.

Occorre intanto cedere - Una delle priorità del club, pare essere quella di ultimare la lunga lista delle cessioni, che non si sbloccheranno però nell'immediato, ma necessiteranno probabilmente di qualche altro giorno. Sul piede di partenze, come ormai è noto, ci sono principalmente il difensore Tomovic e il centrocampista Hetemaj, corteggiato in Turchia. Per il compagno, invece, aperta la pista con la SPAL, anche per assecondare la sua richiesta di lasciare Verona.

Cosa c'è da sistemare - Con l'arrivo dell'esperto Pucciarelli, cui si unisce la scommessa Ceter, l'attacco sembra essere sufficientemente completo. I dubbi riguardano maggiormente la difesa e il centrocampo, che scarseggia a livello numerico di mezzale, oltre a essere, comunque come il pacchetto arretrato, infarcito di volti nuovi ma giovani (Ivan, Cavar ed Esposito). Tornando alla difesa, occorre probabilmente un centrale di esperienza e un terzino destro. Cotali e Leverbe, per quanto di prospettiva, non possono bastare: forse si aggiungerà Colley, tra i nomi in caldo. Come Gazzola, in uscita dal Parma.

Con che modulo schierarsi? - Abitualmente, dati alla mano, il modulo prediletto da mister Marcolini è il 3-5-2, che potrebbe essere riproposto anche in gialloblù. Per quanto non sia poi da escludere il 4-3-1-2 visto in Coppa Italia contro il Ravenna. Molto, probabilmente, dipenderà anche dai calciatori che da qui al 2 settembre arriveranno: le soluzioni ci sono, occorre poi adattarle.