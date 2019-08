Chievo Verona, rotta da invertire: nel 2019 mai un successo interno

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Esordio casalingo, domani sera, per il Chievo Verona, che ha inaugurato il campionato di Serie B con la sconfitta di Perugia. E che domani, contro l'Empoli, dovrà tenere gli occhi ben aperti.

La formazione di mister Marcolini, infatti, detiene un record negativo per quanto riguarda le gare interne del 2019: non si registrano vittorie al "Bentegodi" nell'anno solare che si sta avviando alla sua conclusione. L'ultima vittoria in casa del Chievo risale al 29 dicembre 2018, 1-0 sul Frosinone, poi 4 pareggi e 6 sconfitte.