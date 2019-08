Chievo Verona, si lavora alle uscite di Tomovic e Hetemaj

© foto di Matteo Bursi

In evoluzione il mercato del Chievo Verona, con il club che deve lavorare alacremente su alcune uscite. I nomi in partenza, almeno quelli più immediati sono quelli del difensore Nenad Tomovic e del centrocampista Perparim Hetemaj, richiesto in Turchia: il club vorrebbe assecondare la richiesta dei due calciatori, che vorrebbero appunto dirigersi verso altri lidi. Per Tomovic aperta la pista SPAL.