vedi letture

Chievo Verona, sospiro di sollievo per Meggiorini: nessuna lesione al quadricipite sinistro

Uscito anzitempo nel corso della gara contro il Pisa, Riccardo Meggiorini , ma soprattutto il Chievo Verona, può tirare un sospiro di sollievo.

Come infatti riferisce l'edizione on line de L'Arena, il capitano dei clivensi ha avuto un rassicurante responso dagli esami cui si era sottoposto: il quadricipite della coscia sinistra non è perfetto ma nemmeno intaccato più di tanto, non ci sono lesioni, solo un semplice indurimento. L’infortunio, insomma, è leggero, e fondamentale è stato il suo essersi fermato in tempo.

Per capire se contro la Salernitana sarà in campo, però, si dovrà vedere l'andamento della settimana di allenamento.