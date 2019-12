Chievo Verona, Vignato al Bologna: firma nella prossime ore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' praticamente tutto fatto per il passaggio di Emanuel Vignato al Bologna. Come riferisce il Corriere dello Sport, il trequartista del Chievo Verona tra oggi e domani, salvo clamorosi colpi di scena, diventerà un giocatore rossoblù: attese le firme per le prossime ore, dopo il vertice al quale prenderanno parte i due club e l'entourage del classe 2000.

A ogni modo, oltre le firme, il giocatore dovrebbe restare fino a giugno alla corte di mister Marcolini, affichè possa giocare con continuità, ma questo sarà uno degli aspetti su cui servirà un maggior confronto con l'agente del ragazzo. Definito dal quotidiano parte fondamentale della trattativa, poiché, in riconoscenza al Chievo, ha evitato che a giugno Vignato potesse accasarsi altrove a parametro zero; il costo dell'operazione pare si aggiri intorno ai due milioni di euro.