Chievo, Vignato: "Bravi a recuperare, ora sei punti contro Benevento e Pescara"

Le dichiarazioni di Emanuel Vignato dopo Chievo-Cittadella 4-1.

Torna a vincere il Chievo dopo quattro partite, annichilendo il Cittadella con un netto 4-1. Un successo firmato anche da Emanuel Vignato, che ha commentato il match ai microfoni di Dazn.

Emanuel, sei stanco?

“Abbastanza, è stato una partita tosta. Soprattutto nei primi minuti, dove loro sono passati in vantaggio. Noi poi siamo stati bravi a recuperare e alla fine l’abbiamo gestita bene”.

Era l’ultimo treno per i playoff?

“Sì, il mister per tutta la settimana ci ha detto che questa era una delle ultime possibilità se non l’ultima. Siamo stati bravi a vincere”.

Veniamo alla tua partita: hai fatto ammattire prima Ghiringhelli e poi Frare. Ti vedo particolarmente bene dopo il lockdown.

“Sto bene. Ci stiamo allenando tutti nel modo migliore, anche se i risultati non lo dimostrano. Credo però che tutta la squadra stia facendo bene”.



Benevento e Pescara: firmi per quanti punti?

“Sei, ovviamente”.



Pensi di dover migliorare per poter giocare in Serie A?

“Sicuramente devo migliorare in tante cose, su questo non ci sono dubbi. Credo però di essere a buon punto, anche se fisicamente non sono ancora al top. Tenterò di migliorare anche su questo aspetto”.

Oggi abbiamo visto bene anche Zuelli: l’hai incoraggiato prima della partita?

“Durante gli allenamenti ci sono i giocatori più esperti che ci danno tanti consigli. Per Zuelli un ottimo maestro è Obi, che ha fatto tanti anni in Serie A e lo aiuta molto”.

Hai una dedica particolare per il gol?

“Lo dedico alla mia famiglia”.