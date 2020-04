ChievoVerona, ag. Semper: "Senza Serie A non resta. Piace in Germania e Inghilterra"

vedi letture

Il futuro di Adrian Semper, portiere classe '98, sembra essere lontano dal Chievo Verona che lo ha prelevato dalla Dinamo Zagabria in prestito con opzione per l'acquisto fissata a 1,5 milioni di euro. A rivelarlo è il suo procuratore Darko Alegic ai microfoni di Seriebnews.com: “Se l'anno prossimo il Chievo non giocherà in Serie A il calciatore tornerà alla Dinamo Zagabria e poi si vedrà. C'è già l'interesse di due grandi club tedeschi e di uno inglese. - continua l'agente – L'opzione per l'acquisto? Il Chievo dovrebbe prima strappare l'ok del giocatore, ma ripeto che senza Serie A non ci sono possibilità che resti a Verona. Merita un palcoscenico migliore”.