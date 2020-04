ChievoVerona, Aglietti: "Qualcosa si sta muovendo. Per inizio giugno si potrebbe ripartire"

Intervistato da Heraldo.it il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti ha parlato di questo lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus: “Negli ultimi giorni qualcosa si sta muovendo per poter tornare ad allenarsi, il decreto del Governo ha posticipato le sedute collettive al 18 maggio e quindi dovremmo proseguire gli allenamenti da casa ancora per un po'. Si potrebbe ipotizzare una ripresa del campionato nella prima settimana di giugno, ma in ogni caso bisognerà valutare anche le condizioni degli atleti perché avremmo alle spalle solo due settimane di allenamenti. - continua Aglietti – I giocatori stanno già seguendo da tempo un programma di sedute individuali, ognuna personalizzata in base alla disponibilità di spazi e strumenti a sua disposizione. C'è voglia di ripartire per provare a fare il massimo possibile sul campo".