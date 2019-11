ChievoVerona, altro talento in rampa di lancio: Nabil Makni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo i fratelli Vignato, in casa ChievoVerona c’è un altro giovanissimo pronto al salto di qualità. Si tratta, come riferisce Tuttosport, dell'attaccante classe 2001 Nabil Makni arrivato in estate dallo Strasburgo. Il giovane tunisino, già chiamato dall'Under 23 del suo Paese, con la Primavera ha segnato già quattro reti in sette gare (uno ogni 142 minuti) e questo potrebbe valergli presto una chiamata in prima squadra.