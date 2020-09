ChievoVerona, asse con il Torino: il principale obiettivo dei clivensi è Millico

Torna alla ribalta, in questa sessione di mercato, il nome dell'attaccante del Torino Vicenzo Millico, che continua a vantare estimatori in tutto il panorama professionistico italiano. Sul calciatore, come afferama Tuttosport, è fortissimo l'interesse del Chievo Verona, che con i granata ha aperto la trattativa per mandare in Piemonte il centrocampista franco-ivoriano Ibrahim Karamoko: nell'operazione di trasferimento del 2001, proprio il Chievo ha inserito Millico.

Il Toro temporeggia, la risposta è stata il profilo di Manuel De Luca, attaccante come Millico: attesi sviluppi.