Dopo una stagione al Perugia in prestito, Kwang-Song Han (20) ha fatto ritorno al Cagliari. Ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie B. Stando a quanto riportato da TuttoB.com, l'attaccante nordcoreano ha richieste dal ChievoVerona, club a cui il giovane calciatore piace e non poco e che deve trovare ancora un perno per il reparto avanzato.