ChievoVerona, contatti anche con Marino per la panchina

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il ChievoVerona continua la propria ricerca di un allenatore per la prossima stagione. L’ultimo nome accostato al club veneto è quello di Pasquale Marino, fresco d’addio allo Spezia e accostato nelle ultime ore al Palermo, che avrebbe avuto nei giorni scorsi un colloquio col presidente Luca Campedelli secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it. Molto dipenderà dai progetti della società poiché il tecnico siciliano arriverebbe solo se avesse la garanzia che la squadra allestita fosse competitiva. In caso contrario, con un budget ridotto per il mercato, il club veneto punterebbe Michele Marcolini.