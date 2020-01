ChievoVerona, il borsino sulla trequarti: sale Ongenda, scende Maroni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ChievoVerona è alla caccia di un trequartista che potrebbe sbloccare la cessione in Serie A di Emanuel Vignato già in questo mercato invernale. Come riporta Tggialloblùu.it sarebbero in calo le quotazioni di Gonzalo Maroni, classe ‘96, della Sampdoria. Il Chievo nei giorni scorsi lo aveva cercato, ma il calciatore vorrebbe tornare in Argentina anziché proseguire la sua avventura in Italia. Per questo il club clivense starebbe stringendo per Hervin Ongenda, classe ‘95, del Botosani. L’accordo con il club romeno sarebbe stato raggiunto, mentre manca ancora qualche dettaglio per definire il contratto con il franco-congolese.