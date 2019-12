ChievoVerona, Marcolini: "A Pescara per riprendere la corsa ai playoff"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Marcolini, allenatore del ChievoVerona, alla vigilia della sfida di campuionato sul campo del Pescara ha parlato in conferenza stampa: "Per la prima volta siamo fuori dai playoff quindi tutto è visto in maniera più negativa. Sembra che siamo non una bruttissima posizione di classifica, ma i punti dal terzo posto sono appena 4. Le sensazioni sono positive, quelle di una squadra che sa di aver fatto una buona partita ma non è contenta del risultato. A Pescara vogliamo riprenderci qualcosa e quella corsa che qualche tempo fa sembrava scontata ma invece così non è".

Su infortuni e squalifiche: "Ho qualche idea di formazione. Della partita di Di Noia sono contento. Il centrocampista centrale deve essere bravo a legare i reparti, a partecipare al gioco e a fare da filtro per la difesa. Di Noia ha fatto un buon lavoro. Purtroppo invece l'assenza di Meggiorini è pesante. E' uno dei pochi leader che mi ha dato sempre continuità, purtroppo è arrivata questa squalifica nel momento meno opportuno visto che è l'ultima gara di questo primo ciclo. Di Noia si è allenato con gli altri, ha un po' di fastidio ma sta bene. Questi infortuni non sono problematici solo per quanto riguarda il periodo di assenza, ma sono delicati anche dal punto di vista del recupero. Con Giaccherini, ad esempio, sto provando a centellinarne l'utilizzo per potergli fare esprimere al meglio il suo potenziale. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo da tutto l'organico".