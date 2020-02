vedi letture

ChievoVerona, Marcolini: "A Pordenone a petto in fuori per continuare la nostra risalita"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Pordenone, il tecnico del Chievo Michele Marcolini ha fatto il punto sulla squadra: “Perdiamo Ongenda e Di Noia dopo l’ultima rifinitura, Esposito è squalificato, ma Obi sta bene e giocherà. Poi ci sono Zuelli e Karamoko che saranno pronti a darci una mano. Cesar ha una personalità spiccata e perderemo moltissimo con la sua assenza, ma i sostituti sono affidabili. Giaccherini? L’avevo già assaporato durante la settimana, ma sapevo quello che poteva dare. Già a Pisa aveva dato 75 minuti di grande qualità, se sta bene segna e fa la differenza, i grandi giocatori sono questi. - conclude Marcolini come riporta Trivenetogoal.it - Faccio molto affidamento su questa gara per la risalita, ci deve aiutare nel nostro momento positivo iniziato con la Salernitana. A Pordenone andremo a petto in fuori contro una squadra che sta facendo un po' di fatica, ma è molto fastidiosa”.