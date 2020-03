ChievoVerona, Meggiorini: "A casa ci si annoia, ma dobbiamo restarci per il bene di tutti"

Riccardo Meggiorini, attaccante del ChievoVerona, è intervenuto tramite il canale ufficiale della società gialloblù per parlare dell'emergenza coronavirus: "È sempre più difficile, ci si annoia ma è per la salute di tutti. Intervistano anziani che dicono di non aver mai visto niente di simile, fa impressione. Dobbiamo continuare a fare quello che ci dicono e aspettare che si abbassi la curva dei contagi".

Come si allena?

"Ci sono state due-tre fasi, abbiamo giocato l'ultima partita col Cosenza ma i giorni successivi non c'era ancora lo stop. Mi sono poi attrezzato diversamente, ho preso un tapis-roulant, per fortuna riesco a tenermi in allenamento e farlo abbastanza bene".