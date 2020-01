© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Emanuel Vignato che potrebbe lasciare il club in questa finestra di gennaio per volare in Serie A, il ChievoVerona è alla ricerca di un valido sostituto sulla trequarti. Il nome che piace di più, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è quello di Simone Edera in uscita dal Torino dove non ha trovato spazio in questi primi mesi.