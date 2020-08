ChievoVerona, Ongenda in scadenza al 31 agosto. Non resterà in gialloblù

Futuro lontano da Verona per Hervin Ongenda, talentuoso attaccante di scuola PSG che ha vissuto un'annata non positiva con la maglia del ChievoVerona. Per lui, che va in scadenza al 31 agosto coi gialloblù, c'è voglia di cambiare aria e rimettersi in discussione in un'altra piazza dopo alcuni dissidi interni con la società e una manciata di presenze in campionato. Per lui l'entourage valuta diverse offerte, sia dall'estero che dall'Italia, dopo l'affare sfumato con la Stella Rossa, che lo voleva ma è stata costretta ad un passo indietro per la diffusione del Covid-19 in Serbia.