ChievoVerona, Pellissier: "Ripartenza? Sarà importante rispettare i tempi"

Il direttore sportivo del Chievo Verona Sergio Pellissier commenta così le decisioni prese dal Consiglio Federale: "Noi come società abbiamo aperto il centro Sportivo di Veronello ai giocatori in maniera facoltativa. I ragazzi potranno allenarsi in maniera individuale, rispettando tutte le precauzioni del caso. Adesso aspettiamo la data del 28 maggio, il nuovo termine ultimo deciso dalla Lega Serie B per iniziare gli allenamenti collettivi in totale sicurezza. Bisognerà poi però riuscire a portare a termine l'intera stagione entro il 20 di agosto, anche perché la data per l'inizio della prossima è stata fissata per il 1° settembre". Lo riporta tggialloblu.it.