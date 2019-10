© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Vignato, il nuovo Del Piero”. Titola così Tuttosport nelle pagine dedicate alla Serie B per parlare del giovane talento del ChievoVerona Emanuele Vignato, classe 2000, andato a segno nell’ultima gara di campionato. “Il paragone non sembri azzardato, ma per le movenze in campo, il tocco di palla, la qualità tecnica, la struttura fisica, il ruolo e il modo di calciare Emanuel Vignato del Chievo ricorda un altro campione veneto: Alessandro Del Piero”, così scrive il quotidiano piemontese elogiando uno dei giovani più promettenti del nostro calcio che però il club veneto potrebbe vedere partire a parametro zero. Vignato è infatti in scadenza di contratto, il club sta lavorando per prolungare il rapporto, ma il rischio di perderlo senza un ritorno economico esiste, specialmente se entro gennaio non arriverà la fumata bianca.