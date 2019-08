ChievoVerona, per il centrocampo si pensa a Capezzi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ChievoVerona sta pensando a Leonardo Capezzi per il centrocampo. Il calciatore della Sampdoria, come riportato da La Gazzetta dello Sport, piace molto ai clivensi e potrebbe essere inserito nell'affare Leris, sempre più vicino al trasferimento in blucerchiato. Sul centrocampista c'è anche la SPAL.