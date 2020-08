ChievoVerona, per l'attacco si pensa a D'Amico e Nzola

vedi letture

Il Chievo ha iniziato a muoversi sul mercato. Il club clivense - come riportato da L'Arena - sta trattando con la Sampdoria il prestito di Felice D’Amico. Confermato l’interesse anche per l’esterno d’attacco M’Bala Nzola, fresco di promozione con lo Spezia. Il francese non verrà riscattato e tornerà al Trapani: il Chievo valuta, in attesa di ulteriori sviluppi.