Il portiere del Chievo Adrian Semper dalle colonne del Corriere del Veneto ha parlato della sua stagione e degli obiettivi per il continuo del campionato :”Questo è l’anno più importante per me, da titolare in un campionato fatto di partite molto fisiche. Guardo gara per gara. È una stagione più complessa rispetto all’anno scorso, quando esordivo in A col Chievo già retrocesso dopo aver imparato da Sorrentino. - continua Semper - Tra le mie fortune c’è quella di lavorare con Squizzi, cui devo tutto ciò che so sul piano tecnico”.