ChievoVerona, Stepinski finisce nel mirino del Celta Vigo

Non c'è solamente l'Udinese su Mariusz Stepinski, attaccante classe '95 del Chievo. Sul polacco è forte l'interessamento del Celta Vigo, che vorrebbe portare la punta dei clivensi in Spagna. Per l'attaccante i veneti chiedono una cifra non inferiore ai 5 milioni di euro. Lo riporta L'Arena.