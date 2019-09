© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L’A.C. ChievoVerona comunica che il calciatore Emanuele Giaccherini, uscito per infortunio all’11’ del secondo tempo della partita Venezia - ChievoVerona, ha riportato una lesione al flessore sinistro. Mercoledì Giaccherini si sottoporrà a nuovi esami per valutare l’entità della lesione". Con questo comunicato il club veneto ha reso noto l'esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista. Secondo le prime indiscrezioni per Giaccherini si prospetterebbe uno stop di tre settimane.