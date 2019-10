Ciano: "Il Frosinone credeva in me. Giusto restare in questa società"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne del Corriere dello Sport, in casa Frosinone è Camillo Ciano a raccontarsi, partendo dalle voci di mercato estive. Cagliari, Hellas Verona, SPAL e Lecce le squadre che lo volevano, ma lui non si è mosso dalla Ciociaria: "C’erano diversi club interessati. Ma con il presidente Stirpe e con il direttore Salvini ci siamo parlati e ho capito che il Frosinone credeva in me. Insieme con il mio procuratore Raiola abbiamo deciso che restare in una società solida, pulita e molto ambiziosa era la cosa migliore. Giusto continuare qui. Ce la metterò tutta per fare bene. Ogni bambino che inizia a giocare sogna di arrivare in A e in Nazionale. La mia ambizione è ancora quella. Ma so che non è né facile né scontato".

Si guarda poi agli obiettivi di squadra: "Noi dobbiamo pensare solo a vincere. La B è strana, con due vittorie cambi vita. Ma due sconfitte possono affossarti. Le favorite? Il Benevento e l'Empoli sono diventate già forti. I sanniti più di tutti. Ma bisogna esserlo sino alla fine. Come ha insegnato anche l'ultimo campionato proprio ai campani, il calcio cadetto è imprevedibile. Non si sa mai come va a finire".