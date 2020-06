Cinque, sette e nove. I numeri della crisi nera dell'Ascoli

Cinque punti in dieci partite. Tre dei quali ottenuti con la vittoria in casa del Livorno fanalino di coda lo scontro 1° febbraio. Per il resto due pareggi contro Chievo e Juve Stabia e ben sette sconfitte. Ventidue le reti subite e appena sette realizzate. Sono questi i numeri che raccontano la crisi dell'Ascoli oggi nelle mani di Guillermo Abascal.

Una squadra, quella marchigiana, che stante questa situazione si trova al quart'ultimo posto in classifica e un calendario fitto di impegni e di scontri tutt'altro che privi di difficoltà.

Dallo scontro diretto di venerdì contro il Venezia al Penzo, passando per la sfida contro un Crotone a caccia di punti per la promozione diretta per poi arrivare ad un altro scontro salvezza in casa del Cosenza. I primi tre impegni in programma su nove complessivi compressi nei prossimi sei giorni.

Un lasso di tempo, dunque, brevissimo e già decisivo per le sorti dei bianconeri. Occorre un cambio di rotta immediato per evitare un finale di stagione terribile. Un cambio di rotta che dovrà avvenire a prescindere dall'allenatore.