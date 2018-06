Ciociaria Oggi: “Frosinone, i tifosi ci credono. Stirpe sold out”

© foto di Federico Gaetano

Ampio spazio dedicato alla finale play off di Serie B su Ciociaria Oggi che titola "I tifosi ci credono. Domani Stirpre sold out". "Un'intera città si stringe intorno al Frosinone. La loro spinta decisiva per poter vincere contro tutto e tutti. - continua il quotidiano all'interno - La gara di Palermo ha dimostrato che il Frosinone sta giocando contro tutto e tutti. Ma i canarini e la loro gente possono compiere l'impresa".