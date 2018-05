Ciociaria Oggi: "Col Carpi il Frosinone rodato a Brescia"

Il Frosinone ospita domani il Carpi, in occasione del 40esimo turno di Serie B. La squadra di Longo ha un punto di ritardo dal Parma, che occupa attualmente la seconda posizione in classifica. Ciociaria Oggi in edicola titola nel taglio alto della prima pagina: "Con il Carpi il Frosinone rodato a Brescia". Martedì scorso, infatti, la formazione laziale ha espugnato lo stadio delle rondinelle soltanto al 95' grazie a Ciano.