Ciociaria Oggi, Frosinone: "La marcia su Terni". Esodo dei tifosi

Una vittoria nelle ultime cinque giornate per il Frosinone di Moreno Longo. Una situazione che il club ciociaro vuole sovvertire già dal prossimo match in casa della Ternana. In vista della gara del 'Liberati' come riporta Ciociaria Oggi è pronta "la marcia su Terni" dei tifosi gialloazzurri. "Alle 19 di ieri erano novecento i biglietti acquistati".