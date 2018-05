Ciociaria Oggi, Frosinone: "Un ostacolo alla volta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un ostacolo alla volta" è il titolo che Ciociaria Oggi propone per aprire la settimana che porterà il Frosinone al penultimo match di campionato in casa della Virtus Entella. "Ieri la squadra si è ritrovata per iniziare a preparare la sfida di Chiavari - si legge -. Daniel Ciofani, Soddimo e Crivello out, mentre si proverà a recuperare Maiello e Matteo Ciofani". Sul fronte della tifoseria dopo il primo giorno di vendita dei tagliandi i tifosi canarini hanno già acquistato trecento biglietti".